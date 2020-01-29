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  • 29.01.2020 17:58
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 17:58

sı açılışta yükseldi | 29 Ocak 2020 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq endeksleri

Küresel piyasalarda yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte sı güne yükselişle başladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.

New York borsası açılışta yükseldi

sı, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 28.884,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 3.289,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 9.315,69 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.

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