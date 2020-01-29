New York borsası açılışta yükseldi

New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,56 artışla 28.884,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 kazançla 3.289,90 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazancıyla 9.315,69 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.
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