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  • 29.01.2020 18:28
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 18:28

ve yükselişte! 29 Ocak canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte döviz kurları

Son dönemlerde piyasalarda inişli çıkışlı seyrini sürdüren daki son durum on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,95 seviyesinde işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9150'nin destek konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,9850'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti. Bu kapsamda vatandaşlar 29 Ocak canlı dolar ve alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İşte güncel döviz kurları

Piyasalardaki güncel durum öğrenmek isteyen vatandaşlar döviz kurundaki hareketliliklerinin ardından dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor. Bugün dövizler yeni güne, hafta başındaki düzeylerinde başladı. Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,9415'ten tamamladı. İşte 29 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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