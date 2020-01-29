Piyasalardaki güncel durum öğrenmek isteyen vatandaşlar döviz kurundaki hareketliliklerinin ardından dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalar yapıyor. Bugün dövizler yeni güne, hafta başındaki düzeylerinde başladı. Dün 5,93-5,95 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybıyla 5,9415'ten tamamladı. İşte 29 Ocak canlı dolar ve euro fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?