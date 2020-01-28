Yeni ayın yaklaşmasıyla beraber 'kira artış oranı' özellikle şu günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ocak ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli olmuştu. Bu kapsamda yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağını öğrenmek isteyenler "Şubat 2020 kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Bu bilgiler doğrultusunda kiralara ev sahipleri tarafından 15.18 oranında zam yapılabilecek. Örneğin ödediği kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Şubat ayı kira artış 3 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

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