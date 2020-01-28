Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 15:55
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:55

Şubat 2020 ne kadar oldu? işlemi nasıl yapılır?

na dair son dakika gelişmeleri milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiiyor. Kira artış oranı ile ilgili detayları yakından takip eden milyonlarca kişi Şubat ayına günler kala "Şubat 2020 oldu?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 3 Ocak tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı belli olmuştu. İşte 2020 yılı işlemi bilgileri...

Yeni ayın yaklaşmasıyla beraber 'kira artış oranı' özellikle şu günlerde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ocak ayında kiracılara uygulanacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli olmuştu. Bu kapsamda yeni ayda ne kadar kiralara ne zam yapılacağını öğrenmek isteyenler "Şubat 2020 kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili bilgi edinmek istiyor

2020 YILI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2019'da aylık bazda yüzde 0,74, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,84, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 15.18 oldu.

Bu bilgiler doğrultusunda kiralara ev sahipleri tarafından 15.18 oranında zam yapılabilecek. Örneğin ödediği kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 158,7 lira olacak.

ŞUBAT 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

2020 yılı Şubat ayı kira artış 3 Şubat Pazartesi günü belli olacak.

Kira hesaplama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞubat 2020 kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri