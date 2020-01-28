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  • 28.01.2020 15:45
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 15:45

'ndan 5 şirkete para cezası!

Son dakika haberi… ’ndan yapılan açıklamaya göre 5 şirketine idari para cezası verildi. Cezanın gerekçesi için ise 4054 sayılı kanunun 4. Maddesini ihlal edip etmeleri gösterildi.

Rekabet Kurumu'ndan 5 şirkete para cezası!

5 şirketine idari para cezası verilmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

23.01.2020 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş., Ergo Sigorta A.Ş., Eureko Sigorta A.Ş. ve A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Aksigorta A.Ş., Axa Sigorta A.Ş. ve Zurich Sigorta A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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