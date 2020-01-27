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  • 27.01.2020 18:15
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:17

Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı

'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kaybıyla 120.149,70 puandan tamamladı. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.992,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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