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  • 27.01.2020 18:25
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 18:26

Gram ve çeyrek yükselişte! 27 Ocak anlık kaç TL oldu?

Geçtiğimiz yıl doların piyasalarda güven kaybetmesinin ardından on binlerce kişi altın alıp yatırım yaptı. Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında yukarı yönlü seyir devam ediyor. Bugün kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.015,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan işlem gördü. Bu kapsamda vatandaşlar ndaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 27 Ocak anlık çeyrek ve gram altın fiyatları

27 Ocak Pazartesi günü piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketi sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın fiyatları ilk güne yine yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler 27 Ocak anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında anlık durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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