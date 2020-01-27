27 Ocak Pazartesi günü piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketi sürüyor. Geçtiğimiz hafta yükselişini sürdüren altın fiyatları ilk güne yine yükselişle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 302,70 liradan tamamladı. Piyasalardaki gelişmeleri takip edenler 27 Ocak anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte altın fiyatlarında anlık durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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