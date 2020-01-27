Sevgililere 2 milyon orkide

Sevgililer Günü hazırlıkları başladı. Gardenkoala Başkanı Ahmet Korhan Çiçek, Sevgililer Günü'nün çiçeğin en çok tüketildiği gün olduğunu belirterek, "Kesme çiçekte birinci sırada gül gelirken, saksılı bitkide en fazla tüketim orkidede oluyor. Yıllık 6 milyon olan orkide tüketiminin 2 milyonu Sevgililer Günü'nde gerçekleşiyor" dedi.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
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