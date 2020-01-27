Kredi kartı olanlar dikkat. Bankaların aldığı bu paralar iade ediliyor. Kredi kartı olanlara iki iade bulunuyor. Peki bu paraları nasıl alabilirsiniz. Kredi artı kullananların geri alabileceği paraları sizler için hazırladık. İşte kredi kartı olanların alabileceği bu paralar. Kredi kartı, bankaların müşterilerine belirli bir dönemde kullanılmak üzere belli bir miktarda limitle verdiği ve anlaşmalı üye iş yerlerinde POS cihazı üzerinden belirlenen limit ve dönem dahilinde alışverişlerde kullanılabilen bir çeşit ödeme ve borçlanma aracıdır. Kredi kartına sahip olan banka müşterileri belirlenen limit dahilinde tek seferde veya mümkün olması durumunda taksitli alışveriş yapabilmektedirler.

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