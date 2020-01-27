Kredi kartı olanlar dikkat. Bankaların aldığı bu paralar iade ediliyor. Kredi kartı olanlara iki iade bulunuyor. Peki bu paraları nasıl alabilirsiniz. Kredi kartı kullananların geri alabileceği paraları sizler için hazırladık. İşte kredi kartı olanların alabileceği bu paralar.

Kredi kartı, bankalar veya bazı finansal kuruluşlardan alınabilir. 18 yaş ve üzerinde olma, belgelenebilir bir gelire sahip olma ve iyi bir kredi notuna sahip olma kredi kartı almak için gerekli şartlar arasında yer alır. Kredi kartı limitleri tüketicilerin aylık gelirlerine göre belirlenir.

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