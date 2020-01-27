500 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı'ta, diğer yarısı'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise'ta yapılmasına karar verildi.