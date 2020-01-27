Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.
- Ekonomi
- 27.01.2020
- Gazete
500 bin işçiye ikramiye! 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak?
Kamu işçilerinin ilave tediye ödemelerinin takvimi belli oldu. 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak’ta ödeniyor. Hesaba en az 911 lira yatırılacak.
Yaklaşık 500 bin kamu işçisinin beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; bu ikramiyenin birinci yarısı 31 Ocak'ta, diğer yarısı 22 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yeraltı işlerinde çalışanlara bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının ise 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.
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