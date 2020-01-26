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leri atma yeniden tasarla | Kepçe dolusu romantizm

Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç ‘kendin yap’ fikrini sizler için derledi...




KEPÇE DOLUSU ROMANTİZM
DUVARA monte edeceğiniz ahşap çubuğa, kepçeleri takın ve içine mumu oturtun. Duvarda asılı şamdanlarınız hazır...

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