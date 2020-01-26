Eskileri atma yeniden tasarla | Kepçe dolusu romantizm
Evinizde bir değişim, bir farklılık mı istiyorsunuz. Eski eşyalarınızı küçük dokunuşlarla yeniden tasarlayabilirsiniz. Hem de masrafsız şekilde. TAKVİM, evde yapabileceğiniz birkaç ‘kendin yap’ fikrini sizler için derledi...
KEPÇE DOLUSU ROMANTİZM DUVARA monte edeceğiniz ahşap çubuğa, kepçeleri takın ve içine mumu oturtun. Duvarda asılı şamdanlarınız hazır...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.