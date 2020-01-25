Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Tüm emeklilerin maaşı değişti. 3 Ocak'ta zam oranlarının ortaya çıkmasının ardından, sıra ödemelere geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri, bu hafta başlıyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tahsis numarasına göre emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklinin zammı ve alacağı fark 3 Ocak'ta belli olmuştu. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 26 Ocak'a kadar çekecek, Bağkur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında yeni maaşlar ödenecek.

Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak.