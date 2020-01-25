Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek. Henüz ödeme yapmamış olan araç sahipleri bu kapsamda özellikle Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte "MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.