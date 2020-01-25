Altın fiyatları pazartesi günü haftaya yükselişle başladı. Altın alan vatandaşlar özellikle şu saatlerde çeyrek, tam, gram, cumhuriyet ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güvenilir bir liman olarak görülen altında fiyatların haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. İşte 25 Ocak gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?