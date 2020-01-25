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  • 25.01.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 18:29

Gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? 25 Ocak nda hareketlilik devam ediyor!

Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar hafta sonu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşların altın fiyatlarındaki son duruma yönelik araştırmalarında artış yaşanıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem gördü. Peki, gram ve çeyrek altın alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Ocak

Altın fiyatları pazartesi günü haftaya yükselişle başladı. Altın alan vatandaşlar özellikle şu saatlerde çeyrek, tam, gram, cumhuriyet ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Güvenilir bir liman olarak görülen altında fiyatların haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. İşte 25 Ocak gram ve çeyrek altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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