20 gün önce işyerinden küçülme gerekçesiyle çıkartıldım. Tazminat almadım. İşsizlik maaşına başvuramaz mıyım? Mustafa SİPAHİ
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabii son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.
04/09/2008'de işyeri açtım. Bağ- Kur kaydım 01/10/2008'de yapılmış. Bu kaydı 04/09/2008'e çekebilir miyim? Şadiye GÜNGÖR
Maalesef geriye doğru tescil ve ödeme işlemi yapılamıyor. Ancak dava yoluna gitmeniz lazım.
2003 sigorta girişim. 4500 günü doldurdum. Bağ-Kur'um sürüyor. Ne zaman emekli olurum? Seydi KARAKUŞ
Bağ-Kur şartlarından emekli olursanız 60 yaş ve 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemeniz lazım. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabii son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.
04/09/2008'de işyeri açtım. Bağ- Kur kaydım 01/10/2008'de yapılmış. Bu kaydı 04/09/2008'e çekebilir miyim? Şadiye GÜNGÖR
Maalesef geriye doğru tescil ve ödeme işlemi yapılamıyor. Ancak dava yoluna gitmeniz lazım.
2003 sigorta girişim. 4500 günü doldurdum. Bağ-Kur'um sürüyor. Ne zaman emekli olurum? Seydi KARAKUŞ
Bağ-Kur şartlarından emekli olursanız 60 yaş ve 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemeniz lazım. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün gerekiyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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