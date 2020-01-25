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maaşı için kaç gün çalışmak gerekir? ı şartları neler, nasıl alınır?

İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 336 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki, maaşı alma şartları nedir? 2020 ı nasıl alınır? işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? İşsizlik maaşıyla ilgili detaylar haberimizde....

İşsizlik maaşında 4 ay yetiyor!
20 gün önce işyerinden küçülme gerekçesiyle çıkartıldım. Tazminat almadım. İşsizlik maaşına başvuramaz mıyım? Mustafa SİPAHİ

maaşı alabilmek için şu şartlar bulunuyor:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sı primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak. Gördüğünüz gibi burada tazminat alınması gibi bir şart yok. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız rahatlıkla İŞKUR'a başvurup ödeneğinizi alabilirsiniz. Tazminat alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı var. Oysa işsizlik sigortası için 4 ay yetiyor. Tabii son 3 yıldaki 600 gün primi unutmamak lazım.

04/09/2008'de işyeri açtım. Bağ- Kur kaydım 01/10/2008'de yapılmış. Bu kaydı 04/09/2008'e çekebilir miyim? Şadiye GÜNGÖR
Maalesef geriye doğru tescil ve ödeme işlemi yapılamıyor. Ancak dava yoluna gitmeniz lazım.

2003 sigorta girişim. 4500 günü doldurdum. Bağ-Kur'um sürüyor. Ne zaman emekli olurum? Seydi KARAKUŞ
Bağ-Kur şartlarından emekli olursanız 60 yaş ve 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemeniz lazım. Kısmi emeklilik için ise 4500 gün gerekiyor.

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