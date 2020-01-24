Binlerce işçi özellikle şu günlerde arama motorlarında tediye ödeme tarihleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödeniyor. Bu kapsamda Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak sorusu işçilerinde gündeminde yer alıyor. Peki, 2020 yılı taşeron işçisi ilave tediye ödeme tarihleri netleşti mi? İşte detaylar...

2020 YILI TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olacak. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı. Buna göre Ocak ayı tediye ödemelerinin Ocak ayı sonunda yatırılması bekleniyor.