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  • 24.01.2020 19:43
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 19:43

da 24 Ocak Cuma günü en çok değer kaybeden hisseler

İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 122.141,75 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, günün düşüşle tamamlamasına karşın, endeks haftalık bazdaki yükseliş rallisini 12 haftaya çıkardı.

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,11 8,31 -2,41
MLP Sağlık 17,62 18,01 -2,17
Aygaz 13,67 13,97 -2,15
Turkcell 14,41 14,72 -2,11
Şekerbank 1,41 1,44 -2,08
Bim Mağazalar 50,30 51,35 -2,04
Brisa 9,25 9,44 -2,01
Ford Otosan 74,10 75,60 -1,98
Alarko GMYO 92,10 93,80 -1,81
Aksigorta 6,73 6,83 -1,46
Ülker Bisküvi 25,00 25,36 -1,42
TAV Havalimanları 28,60 29,00 -1,38
Anadolu Efes 26,00 26,34 -1,29
Migros Ticaret 25,18 25,50 -1,25
Sabancı Holding 10,27 10,40 -1,25
Şişe Cam 5,18 5,24 -1,15
Ereğli Demir Çelik 9,62 9,73 -1,13
Tofaş Oto. Fab. 27,82 28,10 -1,00
Odaş Elektrik 2,03 2,05 -0,98
Koç Holding 20,86 21,06 -0,95

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