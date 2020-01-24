Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.01.2020 09:28
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 09:30

Son dakika: ün varili 62,27 dolar | 24 Ocak brent fiyatı

ün varili uluslararası piyasalarda 62,27 dolardan işlem görüyor. Brent de teknik olarak 62,33 ile 62,45 dolar aralığının direnç, 62,21 ile 62,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrol fiyatında son durum

Dün 62,67 dolara kadar çıkan ün varil fiyatı günü 62,06 dolardan tamamladı. Brent ün varili saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 62,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ün varili 55,80 dolardan alıcı buldu.

Dünya Sağlık Örgütünün, 'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için henüz erken olduğunu açıklaması, fiyatların yeniden artışa geçmesinde etkili oldu.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 428,1 milyon varile gerilediğini bildirmesi fiyatlardaki artışı destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 62,33 ile 62,45 dolar aralığının direnç, 62,21 ile 62,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Brent petrolün varili 62,27 dolar | 24 Ocak brent petrol fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri