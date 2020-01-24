Hasar durumunda sadece sigorta şirketenize başvurun

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Hasar durumunda sigortalıların, sigorta şirketlerine başvurmaları yeterlidir. Sigortacılığın varoluş nedeni hasarın en hızlı şekilde karşılanmasıdır. Günde 120 milyon liradan fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörüne sahibiz. Sigorta sektörü olarak her zaman sigortalının yanındayız" dye konuştu.
ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün sağladığı teminatın yaklaşık 127 trilyon liraya ulaştığını, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 34 katına denk düştüğünü belirten Atilla Benli, şunları ifade etti: "Sektörümüz gerek sunduğu ürün ve hizmetler gerekse ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artış kaydederek 29.1 milyar liraya yükseldi. Günde 120 milyon liradan fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörüne sahibiz. Sigorta şirketlerimizin varoluş sebebi hasar tazminatlarını karşılamaktır. Bu nedenle de herhangi bir şekilde hasarla
karşılaşan sigortalılarımızın öncelikle sigorta şirketlerine başvurmaları gerekir."
'SİGORTALILARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'
Sektördeki tüm şirketlerin hasar süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için sürekli çalıştıklarına, ürün ve hizmet geliştirirken 'hız' kavramının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Atilla Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, mevzuata uygun süre sonunda sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesi gerçekleştiriyor. Bu nedenle sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun. Unutulmasın ki; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanındayız."
ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ
Türkiye sigorta ve özel emeklilik sektörünün sağladığı teminatın yaklaşık 127 trilyon liraya ulaştığını, bunun da gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 34 katına denk düştüğünü belirten Atilla Benli, şunları ifade etti: "Sektörümüz gerek sunduğu ürün ve hizmetler gerekse ödediği tazminatlar itibarıyla ülke ekonomisi için kritik önem taşıyor. 2019 üçüncü çeyrek itibarıyla sektörümüzün üstlendiği tazminat tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.6 artış kaydederek 29.1 milyar liraya yükseldi. Günde 120 milyon liradan fazla tazminat ödemesi gerçekleştiren dinamik ve güçlü bir sigorta sektörüne sahibiz. Sigorta şirketlerimizin varoluş sebebi hasar tazminatlarını karşılamaktır. Bu nedenle de herhangi bir şekilde hasarla
karşılaşan sigortalılarımızın öncelikle sigorta şirketlerine başvurmaları gerekir."
'SİGORTALILARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'
Sektördeki tüm şirketlerin hasar süreçlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için sürekli çalıştıklarına, ürün ve hizmet geliştirirken 'hız' kavramının ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ettiklerine işaret eden Atilla Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir hasar gerçekleştiğinde, öncelikle, sigortalılarımızın sigorta şirketine hasar ihbarı yapması, yani durumu bildirmesi gerekiyor. Durumdan haberdar olan sigorta şirketimiz ise hasarı kendisinden bağımsız bir eksperin incelemesini sağlıyor. Daha sonra eksper raporunu inceleyerek, mevzuata uygun süre sonunda sigorta teminatı içindeki zararı tazmin ederek sigortalısına tazminat ödemesi gerçekleştiriyor. Bu nedenle sigortalılarımız başka bir mecra aramadan sadece sigorta şirketlerine başvursun. Unutulmasın ki; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman sigortalılarımızın yanındayız."
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