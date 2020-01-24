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  • 24.01.2020 20:06
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 20:06

Çeyrek ve gram anlık kapanışta kaç TL oldu? nda artış sürüyor!

Haftanın ilk işlem gününde yükselişle başlayan nda özellikle şu saatlerde çeyrek, tam, gram, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları merakla araştırılıyor. Güvenilir bir liman olarak görülen ve bir süredir vatandaşların yatırım yaptığı altın fiyatlarının haftayı yükselişle kapattığı görülüyor. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapanlar canlı altın fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Çeyrek ve gram canlı altın fiyatları kapanışta ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı 23 Ocak anlık altın fiyatları...

Haftanın son işlem gününde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son duruma yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem gördü. Vatandaşlar bu saatlerde Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Ocak altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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