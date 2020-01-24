Haftanın son işlem gününde altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son duruma yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da kapanışta çeyrek altın 485,00 lira, Cumhuriyet altını 1.987,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 298,50 liradan işlem gördü. Vatandaşlar bu saatlerde Çeyrek ve gram altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte 24 Ocak altın fiyatlarında güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?