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  • 23.01.2020 20:21
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 20:21

Milyonlarca yi ilgilendiriyor! Ek ödeme artışı olacak mı? Kabul edilirse 368 TL ek ödeme yapılacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Düzenleme Cumhurbaşkanlığına gönderildi.Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili detayları açıkladı. Ergün, dosyanın Başkan Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda emekliye 368 TL ek ödeme fırsatı doğacak.

Ülkemizde 12.5 milyonun üzerinde emekli vatandaş var. Belirli tarihler aralığında milyonlarca emekli vatandaşa enflasyon farkı, bayram ikramiyesi gibi ödemeler yapılıyor. Son olarak emeklilik düzenlemesi ile ilgili bir çalışma yapıldı. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Ergün düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Hazırlanan çalışmanın içerisindeki maddeler hayata geçerse emeklilere 368 TL ek ödeme gelecek. Ayrıca hasta ve yaşlılara farklı zam yapılacak.

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK GELİYOR

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.

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