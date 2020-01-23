Kredi faizleri düşmeye devam edecek mi? Garanti, Akbank, İş Bankası, Ziraat, Halkbank, faiz oranları kaç oldu?

Kredi faiz oranlarındaki güncel durum, kredi çekmeyi düşünenler tarafından arama motorlarında büyük bir merakla araştırılıyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan faiz indirimlerine 4.5 aylık süreçte pek çok banka katılım sağladı. Böylece kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi çekerek ev ve araba aldı. Henüz kredi çekmemiş olan vatandaşlar "Kredi faizleri düşmeye devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut

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