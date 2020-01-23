Her yıl yüz binlerce kişinin iş bulmasını sağlayan İŞKUR işbaşı eğitim programıyla vatandaşlara destek sunmaya devam ediyor. Kurum bu programı kişilerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi amacıyla düzenleniyor. İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarıyla gençler hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. Peki, İŞKUR işbaşı programı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR İŞBAŞI PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri