İhracatçılara yeni destek geldi; daha düşük maliyetle Türk Lirası kredisi yolu açıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, faiz indirimi müjdesini duyurdu. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen politika faiz oranlarındaki indirimle birlikte son dönemde yurt içi piyasalarda olumlu finansal ve ekonomik atmosfer yaşandığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:
KOBİ'LERE FIRSAT
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. Bu çerçevede ihracatçılarımızın Türk Lirası ihracat kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gidildi. Türk Lirası ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7.95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17.60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7.95 seviyesine düşmesi, ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek." Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığına, 2020'de bu desteğin artarak devam edeceğine dikkati çeken Pekcan, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
MENTORLUK DESTEĞİ
Ticaret Bakanı Pekcan, geçen yıl Aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "2020'de bunu yaygınlaştıracağız. Firmalarla birebir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, "Yeni ihracatçılarla, çok daha fazla sayıda katma değerli ürünümüzle, daha geniş bir coğrafyaya, yeni pazarlara girmek istiyoruz" diye konuştu.
KOBİ'LERE FIRSAT
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde faize karşı yürütülen mücadelemize Türk Eximbank'ın desteği sürüyor. Bu çerçevede ihracatçılarımızın Türk Lirası ihracat kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesine gidildi. Türk Lirası ve döviz kredilerinde faiz indirimine devam eden Türk Eximbank, KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredilerindeki faiz oranını yüzde 7.95 seviyesine indirdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında yüzde 17.60 olan Türk Eximbank Türk Lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7.95 seviyesine düşmesi, ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek." Türk Eximbank'ın ihracatçılara 2019 yılında 44.1 milyar dolar finansman desteği sağladığına, 2020'de bu desteğin artarak devam edeceğine dikkati çeken Pekcan, cazip faiz oranlarının ihracatçıların rekabet gücüne önemli katkı sağlayacağını ifade etti.
MENTORLUK DESTEĞİ
Ticaret Bakanı Pekcan, geçen yıl Aralık ayı itibarıyla 20 ilde potansiyel ihracatçıların tespitine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "2020'de bunu yaygınlaştıracağız. Firmalarla birebir temasa geçip onların ihracatçı olması için mentorluk yapacağız. Onları da ihracatçı ailesinin ferdi yapmak için çalışacağız" dedi. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı tabana yaymak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, "Yeni ihracatçılarla, çok daha fazla sayıda katma değerli ürünümüzle, daha geniş bir coğrafyaya, yeni pazarlara girmek istiyoruz" diye konuştu.
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