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Ahşap oyuncaklarını ihraç ediyor

li genç girişimci , Anadolu ve masallarından esinlenerek geliştirdiği kahramanlara, organik ahşap oyuncaklarla hayat vererek a başladı.

Ahşap oyuncaklarını ihraç ediyor
İzmirli genç girişimci Pelin Katırcıoğlu, Anadolu ve masallarından esinlenerek geliştirdiği kahramanlara, organik ahşap oyuncaklarla hayat vererek a başladı. 'Boyut Diyarı' ismini verdiği masal diyarında Boyut Han, Bögü Alpar, Eje Hatun, Ala Kurt, Pehlivan, Alp Kız ve Tek Gözlü Dev isimli karakterleri geliştiren Katırcıoğlu, bu kahramanları gürgen ağacı, organik boya ve zeytinyağı kullanarak oyuncak haline getiriyor. desteğiyle 'de küçük bir atölye oluşturan Katırcıoğlu, internet üzerinden ve 'daki 40 metrekarelik tasarım mağazasından ürünlerini satıyor. Yurt dışında da talep gören oyuncaklar, Fransa ve İsviçre'ye ihraç ediliyor. , "Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım" dedi.

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