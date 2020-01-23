Ahşap oyuncaklarını ihraç ediyor

İzmirli genç girişimci Pelin Katırcıoğlu, Anadolu ve Orta Asya masallarından esinlenerek geliştirdiği kahramanlara, organik ahşap oyuncaklarla hayat vererek ihracata başladı. 'Boyut Diyarı' ismini verdiği masal diyarında Boyut Han, Bögü Alpar, Eje Hatun, Ala Kurt, Pehlivan, Alp Kız ve Tek Gözlü Dev isimli karakterleri geliştiren Katırcıoğlu, bu kahramanları gürgen ağacı, organik boya ve zeytinyağı kullanarak oyuncak haline getiriyor. KOSGEB desteğiyle İzmir'de küçük bir atölye oluşturan Katırcıoğlu, internet üzerinden ve İstanbul'daki 40 metrekarelik tasarım mağazasından ürünlerini satıyor. Yurt dışında da talep gören oyuncaklar, Fransa ve İsviçre'ye ihraç ediliyor. Pelin Katırcıoğlu, "Genelde önce çizgi film, roman, oyun olur ama ben tam tersi ilk olarak oyuncak yaptım" dedi.
- Ekonomi
- 23.01.2020
- Gazete
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