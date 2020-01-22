Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da yine milyonlarca vatandaşın elektrik faturası devlet tarafından ödenecek. Peki, dar gelirli vatandaşlara elektrik desteği başvuru şartları nelerdir? İşte o şartlar

BAŞVURU ŞARTLARI

Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek.

Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.

106 LİRAYA KADAR ÖDEME

Destek miktarı, evde yaşayan kişi sayısına göre 53 lira ila 106 lira arasında değişiyor. Buna göre;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 TL)

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,02 TL)

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 TL)

- 5 ve daha fazla kişilik hanelerde aylık 150 kilovat saat (106,53 lira)