Borsada 22 Ocak 2020'de en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 809,03 puan azalarak 122.747,08 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 122.368,67 puanı, en yüksek 124.536,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kaybıyla tamamladı. İşte 22 Ocak 2020'de en çok değer kaybeden hisseler...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,83 1,92 -4,69 İş Fin.Kir. 4,31 4,48 -3,79 Tümosan Motor ve Traktör 6,95 7,14 -2,66 Anadolu Grubu Holding 20,30 20,84 -2,59 Kardemir (D) 3,05 3,13 -2,56 Garanti Bankası 12,17 12,48 -2,48 Hektaş 10,00 10,25 -2,44 Çimsa 9,41 9,64 -2,39 Migros Ticaret 25,72 26,34 -2,35 Aksa Enerji 4,07 4,16 -2,16 Ford Otosan 76,70 78,20 -1,92 Karsan Otomotiv 1,62 1,65 -1,82 Trakya Cam 3,51 3,57 -1,68 Şişe Cam 5,32 5,41 -1,66 İş Y. Men. Değ. 4,79 4,87 -1,64 Eczacıbaşı Yatırım 10,90 11,08 -1,62 İş GMYO 1,83 1,86 -1,61 Net Holding 2,58 2,62 -1,53 Çelebi 103,60 105,20 -1,52 Koç Holding 21,08 21,40 -1,50 TÜM MANŞETLER