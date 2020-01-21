Zenginin parası uzayta çıktı

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6.9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğunu belirtti. En zengin 2 bin 153 kişinin elinde bulunan servetin, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4.6 milyar kişinin toplam servetinden fazla olduğu bildirilen Oxfam'ın raporunda, "Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, dünyanın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Gelişmiş bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin 2 kişi uzayda olurdu" denildi. Raporda, zengin kişi ve şirketlerin son derece az vergilendirildiği ve bunun sonucunda kamu hizmetlerine daha az kaynak ayrıldığı vurgulandı.
KADINA HAKSIZLIK
Raporda, kadınların bakım hizmetlerinde orantısız sorumluluk taşıdıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip oldukları kaydedildi. En zengin 22 kişinin Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla varlığa sahip olduğu da belirtildi.
Bernard Arnault
ZİRVE DEĞİŞTİ
Fransız işadamı Bernard Arnault, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zenginleri listesinin başına yükseldi. Son birkaç yıldır listenin zirvesinde bulunan Bezos, unvanını, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.
Jeff Bezos
Forbes'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Amazon'un hisselerinin yüzde 0.7 düşmesi ve LVMH'nin hisselerinin artması zirveyi değiştirdi.
500 MİLYAR DOLARLIK BULUŞMA
Bugün başlayacak Davos Zirvesi'ne zenginler çıkarma yapacak. Zirve, serveti 500 milyar doları aşan 119 milyarderi bir araya getirecek
Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak. 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve STK temsilcisi katılacak.
Steve Schwarzman
Davetli listesinde Bridgewater Associates LP'nin kurucusu Ray Dalio, Blackstone Group Inc.'in başkanı Steve Schwarzman ve JPMorgan Chase & Co.'nun CEO'su Jamie Dimon da bulunacak. Zirveye katılacak milyarderlerin toplam serveti 500 milyar doların üzerinde.
Jamie Dimon
KADINA HAKSIZLIK
Raporda, kadınların bakım hizmetlerinde orantısız sorumluluk taşıdıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip oldukları kaydedildi. En zengin 22 kişinin Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla varlığa sahip olduğu da belirtildi.
Bernard Arnault
ZİRVE DEĞİŞTİ
Fransız işadamı Bernard Arnault, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zenginleri listesinin başına yükseldi. Son birkaç yıldır listenin zirvesinde bulunan Bezos, unvanını, dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'a kaptırdı.
Jeff Bezos
Forbes'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz Cuma günü itibariyle Amazon'un hisselerinin yüzde 0.7 düşmesi ve LVMH'nin hisselerinin artması zirveyi değiştirdi.
500 MİLYAR DOLARLIK BULUŞMA
Bugün başlayacak Davos Zirvesi'ne zenginler çıkarma yapacak. Zirve, serveti 500 milyar doları aşan 119 milyarderi bir araya getirecek
Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak. 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'ne 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve STK temsilcisi katılacak.
Steve Schwarzman
Davetli listesinde Bridgewater Associates LP'nin kurucusu Ray Dalio, Blackstone Group Inc.'in başkanı Steve Schwarzman ve JPMorgan Chase & Co.'nun CEO'su Jamie Dimon da bulunacak. Zirveye katılacak milyarderlerin toplam serveti 500 milyar doların üzerinde.
Jamie Dimon
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