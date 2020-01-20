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  • 20.01.2020 22:14
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 22:14

Kredide en uygun teklif fırsatı sunuldu! ING, TEB, Garanti, Ziraat, QNB, İş, kaç oldu?

Bankaların kredi faizlerinde yaptığı yeni indirimler kredi çekmeyi düşünenlerin gündeminde bulunuyor. Son olarak bir banka daha konut kredisinde uygun kredi faiz fırsatını vatandaşlara duyurdu. Şimdilerde kredi çekmeyi düşünen vatandaşların hakkında araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. Son olarak ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiği duyuruldu. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel faiz oranları

En uygun teklif fırsatı sunuldu! İşte güncel faiz oranları

Bugüne kadar onlarca banka kredide faiz indirimine gitti. Bu kapsamda özellikle son dört aylık süreçte kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların indirim açıklamalarını yakından inceliyor. On binlerce kişi güncel faiz oranlarını takip ederken bugün bir banka daha kredi faizinde indirime gittiğini duyurdu. ING Türkiye konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü belirtmişti.

0.94 FIRSATI SUNULDU

ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı.

Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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