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Yabancı ’da 'ev'lendi

Geçtiğimiz yıl yabancıya konut satışı 2018'e göre yüzde 14.7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi. Yabancılara en çok konut satışı yapılan iller , ve oldu.

Yabancı İstanbul’da 'ev'lendi
Geçtiğimiz yıl yabancıya konut satışı 2018'e göre yüzde 14.7 artarak 39 bin 663'ten 45 bin 483'e yükseldi. Yabancılara en çok konut satışı yapılan iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu. 'daki satışlar geçen yıl 2018'e kıyasla yüzde 46.2 artarak 20 bin 857'yi bulurken, 'da 8 bin 951, 'da 2 bin 539 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara toplam satışın yarısından fazlası İstanbul ve Antalya'da gerçekleşti.

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