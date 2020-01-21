Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a tatilci yağdı. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, hafta sonu günübirlikçilerin de akın etmesiyle pistlerde adım atacak yer kalmadı. Tatilciler, 6 kilometrelik araç kuyruğu nedeniyle Uludağ'a ulaşmakta zorlanırken, teleferikte de saatler süren sıra oluştuğu görüldü.







Yoğun talep karşısında bazı otellerin kahve sıkıntısı bile yaşadığı ifade edildi. Uludağ'daki hareketlilik sosyal medyada da yansımalarını gösterdi:



● Bugün Uludağ'a gitmeyen kaldı mı?



● Güvendiğim dağlara kar yağmış olsa da sorun değil! Üzerinde kayak yapmasını da bilirim!



● Kahve istedim; 'Kalmadı. Size çay verelim' dediler.



● Sıcak çay istedim, soğuk çay geldi.



GÜNLÜK FİYAT EN AZ 400 TL

● 4 kişilik bir aile için kayak tatili 3 gece 4 gün yaklaşık 3 bin liradan başlıyor. Uludağ'da yıldızlı tesislerde günlük kişi başı başlangıç fiyatı 400 lira.



● 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama fiyat yaklaşık 400 liradan başlıyor.



● Yurt dışında 4 günlük turlar 3 bin 500 liradan başlıyor.