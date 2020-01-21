Ulaşıma İstanbul Havalimanı damgası İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti. İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu havalimanında ağırlandı.

İ stanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat etti. İç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu havalimanında ağırlandı. Böylece, Türkiye'deki havalimanlarından geçen yıl ağırlanan 208 milyon 833 bin 331 yolcunun yüzde 25'inin İstanbul Havalimanı'nı kullandığı istatistiklere yansıdı. İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 329 bin 799 sefer düzenlendi. TÜM MANŞETLER