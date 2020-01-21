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  • 21.01.2020 18:09
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:09

Türkiye heyeti 'ta! Dünya k Forumu'na katılacaklar

İsviçre'de gerçekleştirilen 50'inci Dünya k Forumu'na (WEF) katılmak için Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı , Dışişleri Bakanı ile Ticaret Bakanı 'a gitti.

Türkiye heyeti Davos'ta! Dünya Ekonomik Forumu'na katılacaklar

Toplantılara Türkiye'den Dışişleri Bakanı , Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı katılıyor.

İsviçre'nin kasabasında gerçekleştirilen 50'inci Dünya k Forumu (WEF), 3 bin civarında iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisinin katılımıyla başladı.

Dünyanın etkili siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katıldığı 'nun bu yılki zirvesi, "Uyumlu ve sürdürülebilir bir dünyanın tarafları" temasıyla başladı.


*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek Davos Zirvesi'nde 117 ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi yer alıyor.

Davos'ta pek çok ülke devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil ediliyor.

Zirvede, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez gibi isimlerin konuşma yapması bekleniyor.


*Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Davos'ta Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal temsil ediyor.

Zirve kapsamında yapılacak toplantılarda, iklim değişikliği başta olmak üzere ticari, ekonomik ve diplomatik konular ele alınacak.

Yoğun güvenlik önlemlerinin dikkat çektiği zirvede, çevreciler protesto gösterileri düzenliyor.


*Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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