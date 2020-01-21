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  • 21.01.2020 18:09
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:09

Son dakika: sı düşüşle açıldı | endeksi son durum

Son dakika haberi... sı güne satış ağırlıklı başladı. Analistler, ABD Başkanı 'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, 'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın tedirginliğiyle küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.

New York borsası düşüşle açıldı

Açılışın ardından endeksi yüzde 0,14 azalışla 29.308,40 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 3.321,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 düşüşle 9.366,52 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı 'ın Senato'daki yargı sürecinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, 'de yeni bir koronavirüsün neden olduğu gizemli hastalıktan etkilenen insan sayısındaki hızlı artışın tedirginliğiyle küresel risk iştahının azaldığını ifade etti.

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