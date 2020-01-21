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’a yabancı yatırım

'ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5.5 milyon dolarlık yatırımla kurulan hizmete açıldı. 'nde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 120 kişinin edildiği fabrikada, çalışan sayısının planlamalar dahilinde bin 200'e çıkarılması hedefleniyor.

Sinop’a yabancı yatırım
Sinop'ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5.5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası hizmete açıldı. 'nde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 120 kişinin edildiği fabrikada, çalışan sayısının planlamalar dahilinde bin 200'e çıkarılması hedefleniyor. Fabrika, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak ihraç edecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemize yatırım yapan firmaları hiçbir zaman mahcup etmedik" dedi.

KAMURAN KIZILIRMAK

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