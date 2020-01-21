Sinop’a yabancı yatırım

Sinop'ta Türk-Belarus ortaklığıyla 5.5 milyon dolarlık yatırımla kurulan oyuncak fabrikası hizmete açıldı. Organize Sanayi Bölgesi'nde 100 bin metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 120 kişinin istihdam edildiği fabrikada, çalışan sayısının planlamalar dahilinde bin 200'e çıkarılması hedefleniyor. Fabrika, iç piyasanın yanı sıra yurt dışında da birçok ülkeye oyuncak ihraç edecek. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemize yatırım yapan firmaları hiçbir zaman mahcup etmedik" dedi.
KAMURAN KIZILIRMAK
KAMURAN KIZILIRMAK
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