Ocak 2020 yılı kira artış oranı açıklaması oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kiraya ne kadar zam yapılabilir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 Ocak kira zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılı kira artış oranı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. Kira artış oranı enflasyon oranlarından TÜFE baz alınarak hesaplanıyor. Kiraya ne kadar zam yapılacağı TÜİK verilerine göre belli olacak. Ocak 2020 kira artış zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ