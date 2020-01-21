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  • 22.01.2020 09:21
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:21

ile ! yapılabilir?

Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kira oranlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. Tüm ev sahipleri ve kiracılar kira zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılı kira artış oranı ne kadar? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2020'nin ocak ayında kira sözleşmesi yenilecek olan kiracılara maksimum artış oranı, bir önceki ayın (aralık 2019) Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından yayınlanacak olan son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi () rakamına göre belli oldu.

Ocak 2020 kira artış oranı ile kira hesaplama!

Ocak 2020 yılı kira artış oranı açıklaması oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca kiracı, kiraya ne kadar zam yapılabilir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 Ocak kira zammı ne zaman açıklanacak? 2020 yılı kira artış oranı ne kadar? gibi soruların yanıtları tüm ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesi Ocak ayında yenilenecek olan kiracılar kiralarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. Kira artış oranı enflasyon oranlarından TÜFE baz alınarak hesaplanıyor. Kiraya ne kadar zam yapılacağı TÜİK verilerine göre belli olacak. Ocak 2020 kira artış zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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HaberlerEkonomi HaberleriOcak 2020 kira artış oranı ile kira hesaplama! Kiraya en fazla ne kadar zam yapılabilir?
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