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  • 21.01.2020 15:42
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:42

hangi illerde yatırıldı? İşte 21 Ocak evde bakım aylığı sorgulama işlemi bilgileri

hangi illerde yatırıldı? Ocak ayının son günlerine az bir zaman kala evde bakım maaşları on binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde Evde bakım maaşlarının hangi illerde ödendiği merakla araştırılıyor. Her ay maaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sorgulama işlemi ise e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. İşte 21 Ocak evde bakım aylığı sorgulama işlemi bilgileri

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım aylıkları bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla her ay belirli tarihler arasında hesaplara yatırılıyor. Peki, 21 Ocak evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

21 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize, Isparta, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Tokat, Samsun, Uşak, Düzce, Çorum, Çanakkale, Kayseri'de yatıldığına dair bilgiler geliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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