Nükleere başka tedarikçi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop'a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraline ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici olmadığını belirterek, "Japon tarafıyla işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop'a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir" dedi. TÜM MANŞETLER