Merkez’den ihtiyat akçesi

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi kârından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi. Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamı kâra katılarak dağıtılacak.
- Ekonomi
- 21.01.2020
- Gazete
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