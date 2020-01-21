Gayrimenkul rekora koşu

200'den fazla alana direkt olarak dokunan ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan gayrimenkulde, 2020 yılı ivme dönemi olacak. Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, "Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bırakmalıyız. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarında yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün. Sektörde asıl ivme 2020 ve sonrasında yaşanacak" dedi.
- Ekonomi
- 21.01.2020
- Gazete
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