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Gayrimenkul rekora koşu

200'den fazla alana direkt olarak dokunan ve yüzbinlerce kişiye sağlayan gayrimenkulde, 2020 yılı ivme dönemi olacak. Başkan Vekili , " düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bırakmalıyız. her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarında yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün. Sektörde asıl ivme 2020 ve sonrasında yaşanacak" dedi.

Gayrimenkul rekora koşu
200'den fazla alana direkt olarak dokunan ve yüzbinlerce kişiye sağlayan gayrimenkulde, 2020 yılı ivme dönemi olacak. Başkan Vekili Emir Sarıgül, " düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Karamsarlığı bırakmalıyız. her noktada iyiye gidiyor. Bunu gayrimenkul satışlarında yaşanan gelişmelerden anlamak mümkün. Sektörde asıl ivme 2020 ve sonrasında yaşanacak" dedi.

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