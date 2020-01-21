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‘Fiyatlar artacak alımın tam zamanı’

Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100'e yakın arttığını ama bunun tüketici fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin fiyata yansıtılması kaçınılmaz. Bundan sonra üretilen projelerde ve stoklarda bu rakamları göremeyeceğiz. bu kadar düşmüşken, vadeler uzamışken, tüketicilerin kendi bütçelerine göre konut almalarının tam zamanı. 2020'de sektörde hareket olacak."

‘Fiyatlar artacak alımın tam zamanı’
DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, son 4 yılda konut üretim maliyetlerinin yüzde 100'e yakın arttığını ama bunun tüketici fiyatlarına neredeyse hiç yansıtılmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin fiyata yansıtılması kaçınılmaz. Bundan sonra üretilen projelerde ve stoklarda bu rakamları göremeyeceğiz. bu kadar düşmüşken, vadeler uzamışken, tüketicilerin kendi bütçelerine göre konut almalarının tam zamanı. 2020'de sektörde hareket olacak."

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