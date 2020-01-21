Altın ve gümüş işlem hacminde lider oldu Vakıf Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştiren kurum oldu. 2019 yılı içerisinde 63.4 ton fiziksel külçe altın alım-satımı gerçekleştirerek 'KMTP'da en fazla altın işlem hacmine sahip olan banka' unvanını elde eden Vakıf Katılım, 236.7 ton da fiziksel gümüş işlemi yaptı.

Vakıf Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştiren kurum oldu. 2019 yılı içerisinde 63.4 ton fiziksel külçe altın alım-satımı gerçekleştirerek 'KMTP'da en fazla altın işlem hacmine sahip olan banka' unvanını elde eden Vakıf Katılım, 236.7 ton da fiziksel gümüş işlemi yaptı. TÜM MANŞETLER