Altın ve gümüş işlem hacminde lider oldu

Vakıf Katılım, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda (KMTP) en fazla altın ve gümüş hacmi gerçekleştiren kurum oldu. 2019 yılı içerisinde 63.4 ton fiziksel külçe altın alım-satımı gerçekleştirerek 'KMTP'da en fazla altın işlem hacmine sahip olan banka' unvanını elde eden Vakıf Katılım, 236.7 ton da fiziksel gümüş işlemi yaptı.
- Ekonomi
- 21.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.