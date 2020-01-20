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  • 20.01.2020 12:31
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:41

’nda ışığa son 100 metre! 'nin en yüksek barajı olacak!

hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve , söz konusu barajın tamamlandığında ’nin en yüksek barajı olacağını söyleyerek, "Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 72'lik fiziki gerçekleşme sağlandı" ifadelerini kullandı. Pakdemirli, projenin ülke bütçesine katkısından da bahsederek, "Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve tesisinin toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Yusufeli Barajı ve HES, ürettiği enerjiyle milli bütçeye yıllık 1 milyar 200 milyon lira katkıda bulunacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı unvanını alacak Yusufeli Barajı'nın 175 metre yüksekliğe ulaştığını ifade ederek, 275 metre yüksekliğe sahip olacak barajda son düzlüğe girildiğini söyledi.

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