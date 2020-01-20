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  • 20.01.2020 21:04
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 21:09

Müjde verildi! üzerinden birçok alana 100 bine yakın işçi alınacak! Genel başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu () tarafından yayımlanan ilanlarla 100 bine yakın personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR her yıl binlerce kişiye iş bulurken istihdama da büyük katkı sunuyor. Yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu alımların dışında son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden danışma ve büro memuru, güvenlik görevlisi gibi yüzlerce alanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte İŞKUR güncel işçi alımı ilanları...

İŞKUR üzerinden Birçok alana 100 bine yakın işçi alınacak

İş arayışı olan vatandaşlar kendi alanında İŞKUR tarafından ve diğer kariyer sitelerinden yayımlanan personel alım ilanlarını takip ediyor. İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı hazırlığı başladı. Kamu ve özel kuruluşlarda yüz bine yakın personel istihdamı sağlanacak. İlanları ve başvuru şartlarını bekleyen milyonlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacağını merak etmeye başladı. İşte merak edilen bilgiler...

100 BİNE YAKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olmayan adayların başvuru yapacağı iş kolları arasında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi aranıyor. Özel okullar da İŞKUR üzerinden matematik, fizik öğretmeni arıyor.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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