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  • 20.01.2020 21:02
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 21:02

Avrupa ları, borsası hariç günü düşüşle kapadı

Avrupa ları, borsası hariç günü düşüşle kapadı. Kapanışta, gösterge endeksi 600 yüzde 0,14 azalarak 423,98 puandan kapandı.

Avrupa borsaları günü düşüşle kapadı

Avrupa ları, borsası hariç günü düşüşle kapadı. Avrupa borsaları şirket haberlerinin etkisiyle Almanya'daki 30 hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi 600 yüzde 0,14 azalarak 423,98 puandan kapandı.

'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalarak 6.078,54 puana geriledi.

'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,03'lük düşüşle 7.651,44 seviyesinden tamamladı.

'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 24.002,45 puana geriledi.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 artarak 13,548,94 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.30 itibarıyla yüzde 0,027'lik yükselişle 1,1085 seviyelerinde işlem gördü.


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