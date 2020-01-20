Devletten İhtiyaç Sahiplerine Kömür Yardımı! İşte Şartlar!

Muhtaç Ailelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020 itibariyle uygulamaya konuldu. Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, aile sayısı; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllarda yapılan dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

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Kömür Yardımı Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Kömür yardımı alacak aileler genellikle, il ya da ilçelerde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenir. Aynı zamanda belediyeler ve muhtarlıklar da ailelerin tespit edilmesinde büyük rol oynar. Bir ailenin kömür yardımından yararlanabilmesi için; Ev halkında kişi başına düşen gelirin asgarin ücretin üçte birinden (701.32 TL) az olması gerekir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda önceden oluşturulmuş dosyalarının olması şarttır. Dosyalar genellikle muhtarların verdiği yoksulluk listeleri kapsamında şekillendirilir. Başvuruda bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal açıdan muhtaç durumda olduğu mutlaka muhtarlar tarafından teyit edilmelidir.

Kömür Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç sahipleri kömür yardımı için başvuru dilekçelerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sivil toplum kuruluşlarına, valilik, kaymakamlık ve belediyelere iletebilirler. Başvuruda bulunan kişilerin üzerinde T.C kimlik numarası yazılı olan nüfus suretinin aslı ve fotokopisiyle

dilekçelerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmeleri yeterli olur. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ithafen yazılan dilekçede, yardım talebinin açıkça ifade edildiği kısa bir açıklama metni de yazılmalıdır.

Kömür Yardımı Ne Zaman Dağıtılır?

Kurumlara yapılacak kömür iletimleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca belirlenecek kriterlere göre; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlükleri tarafından uygun görülen sevkiyat programı kapsamında gerçekleştirilir. Kömür yardımı

teslimatlarının sırası muhtaç ailelerin ihtiyaç durumunun acillik derecesine göre listelendirilir ve vakıflar aracılığıyla dağıtılır. Dağıtımı yapılan kömürlerin satışı yasaklanmıştır.