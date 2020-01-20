2020 yılı ilave tediye miktarı işçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Yılın belli dönemlerinde taşeron işçilere ödenen 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli olacak. Kararın açıklanması sonrası 2020 ilk iki dönem tediye ödemeleri tarihi açıklanacak. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler ile kamuda çalışan kadrolu işçiler 52 günlük ilave tediye ödemesi alacak. 13 er günlük taksitler şeklinde 4 taksit olarak yapılacak ilave tediye ödemesinde rakamlar belli oldu. İşte detaylar takvim.com.tr'de.

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