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  • 20.01.2020 16:27
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:07

yattı mı, kaç TL? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçiler ve kamu işçileri ek ödeme zammı...

Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 13 günlük ilave tediye ödemesi Ocak ayının sonunda yapılacak. Tarih önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belli olacak. Peki taşeron işçiye ek ödeme ve zam yapılacak mı? İşte detaylar takvim.com.tr'de. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. 2020 senesine kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacak.

2020 yılı ilave tediye miktarı yattı mı, ne kadar?

2020 yılı ilave tediye miktarı işçiler tarafından oldukça merak ediliyor. Yılın belli dönemlerinde taşeron işçilere ödenen 2020 tediye ödemeleri Cumhurbaşkanı kararına göre, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından belli olacak. Kararın açıklanması sonrası 2020 ilk iki dönem tediye ödemeleri tarihi açıklanacak. 4/D'li sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler ile kamuda çalışan kadrolu işçiler 52 günlük ilave tediye ödemesi alacak. 13 er günlük taksitler şeklinde 4 taksit olarak yapılacak ilave tediye ödemesinde rakamlar belli oldu. İşte detaylar takvim.com.tr'de.

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