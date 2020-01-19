Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestr döneminde kayak merkezlerine yüksek talebin olduğunu ifade etti. Özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz Kastamonu gibi merkezlere talebin de üst seviyeye çıktığını belirten Bağlıkaya, "Kayak turizminde 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatı yaklaşık 3 bin TL'den başlıyor" dedi.
- Ekonomi
- 19.01.2020
- Gazete
Turizmcinin yüzü güldü
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestr döneminde kayak merkezlerine yüksek talebin olduğunu ifade etti. Özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz Kastamonu gibi merkezlere talebin de üst seviyeye çıktığını belirten Bağlıkaya, "Kayak turizminde 4 kişilik bir aile için 3 gece 4 günlük paket tur fiyatı yaklaşık 3 bin TL'den başlıyor" dedi.
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