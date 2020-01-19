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  • 20.01.2020 09:05
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:05

oranı yıl sonu beklentisi ne oldu? ve ne kadar olacak?

ve ne kadar olacak? Sorusu yanıt buldu. tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada 2020 yıl sonu dolar kuru ile enflasyon beklentisine yer verildi. İşte dolar kuru beklentisi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 olmuştur.

2020 yıl sonu dolar kuru ve enflasyon ne kadar olacak?

2020 yıl sonu dolar kuru ve enflasyon ne kadar olacak? Sorusu yanıt buldu. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yılı sonunda dolar kurunun 6.41 olacağının beklendiğine, Ocak 2021 'de ise 6,43 TL olacağına yer verildi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda 2020 yıl sonu enflasyon beklentisinin 10.01 olduğuna yer verildi. 2021 enflasyon beklentisi ise 8,51 olarak açıklandı. "2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 olmuştur.

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