Kredi faizinde 0.94 fırsatı duyuruldu! ING, Denizbank, Ziraat, Akbank, QNB kredi faiz oranı kaç oldu?

Vatandaşlara taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinde yeni kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Dört aylık süreçte kamu bankaları ve pek çok özel banka peş peşe kredi faiz indirimine gitti. Kredi faizlerindeki indirimin devam etmesiyle birlikte kredi çekmeyi düşünen vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görüldü. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi yüz binlerce vatandaşla paylaştı. ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiği duyuruldu. İşte güncel faiz oranları

YÜZDE 0.94'E DÜŞÜRDÜ

ING Türkiye, konut kredisi faizini 120 aya kadar olan tüm vadelerde yüzde 0.94'e indirdiğini açıkladı.

Eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak yeni faiz oranı ile ING Türkiye konut piyasasında yaşanan hareketliliğe paralel olarak müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarında yanlarında olmayı hedefliyor. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, avantajlı faiz oranları ile müşterilerinin konut alımlarında yanlarında olabilmekten ve böylece ekonomiye katkı veriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için: 0.79

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